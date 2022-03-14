Türkiye ile Rusya arasında yeni bir S-400 anlaşması olur mu? Yılan hikayesine dönen F-35 konusunda flaş gelişme! Altay tankı ne zaman geliyor? Dikkat çeken açıklamalar

UKRAYNA VE RUSYA KONUSU

"Şu anda sıcak ortamda bir şey söylemek çok zor aslında. Ukrayna'da şuanda bir can pazarı yaşanırken, projeler üzerine konuşmak çok anlamlı değil. Beklemedeyiz doğrudan bir olumsuzluk yok. MİLGEM tipi bir korvetin inşası zaten Türkiye'de devam ediyor. Bunun devam etmesi ile ilgili bir sorun olmaz. Ama tabi bu konuda geleceği planlamak açısından şu anda konuşulacak bir ortam çok yok. Umudumuz inşallah bir an önce ateşkes ve barış tesis edilir. Ondan sonra projelerin akıbetini konuşuruz.