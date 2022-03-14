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Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 15 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Valilik ve MEB açıklamaları...

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Trabzon ve Rize’de yarın okullar tatil mi? 15 Mart’ta Trabzon ve Rize’de okullar tatil olacak mı? Valilik ve MEB açıklamaları...

Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok il için kar yağışı uyarısında bulunuldu. Açıklamaların ardından kar tatili için gelecek duyurular yakından takip edilmeye başlandı. İşte, Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 15 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Valilik ve MEB açıklamaları...

Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 15 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü illerde okulların tatili edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Veliler ve öğrenciler gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 15 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Valilik ve MEB açıklamaları...

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz Bölgesinde kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın; Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

15 MART'TA TRABZON VE RİZE'DE OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Okulların kar tatili olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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