Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 15 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü illerde okulların tatili edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Veliler ve öğrenciler gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 15 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Valilik ve MEB açıklamaları...