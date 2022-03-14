Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? 15 Mart'da Ordu ve Samsun'da okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? 15 Mart'da Ordu ve Samsun'da okullar tatil olacak mı? Ordu Valiliği son dakika...