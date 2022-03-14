Son dakika: Sağlık Bakanlığı 14 Mart Pazartesi koronavirüs tablosunu açıkladı I İşte günün vaka ve vefat rakamları

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Kovid-19 Tablosuna göre; son 24 saatte yapılan 319 bin 649 testte 24 bin 404 vaka tespit edildi. 133 kişi hayatını kaybederken 38 bin 812 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

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GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI

13 MART