Son dakika: Sağlık Bakanlığı 14 Mart Pazartesi koronavirüs tablosunu açıkladı I İşte günün vaka ve vefat rakamları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 14 Mart Pazartesi gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte 14 Mart Pazartesi gününün Kovid-19 tablosu...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden Türkiye'nin 14 Mart 2021 koronavirüs tablosunu (Kovid-19) duyurdu.
İŞTE GÜNÜN COVID-19 TABLOSU
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Kovid-19 Tablosuna göre; son 24 saatte yapılan 319 bin 649 testte 24 bin 404 vaka tespit edildi. 133 kişi hayatını kaybederken 38 bin 812 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.
Ayrıntılar geliyor...
GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI
13 MART
12 MART
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