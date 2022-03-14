14 Mart 2022, Pazartesi
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Kosova Savunma Bakanı Mehaj telefonda görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.03.2022
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Kosova Savunma Bakanı Mehaj telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj arasındaki telefon görüşmesinde ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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