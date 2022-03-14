Başkan Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e geçmiş olsun telefonu
Başkan Erdoğan, koronavirüse yakalanan Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennisinde bulundu. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Kiryakos Miçotakis ile öğle yemeğinde bir araya gelmişti.
Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan, görüşmede, Kovid-19 testi pozitif çıkan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
BAŞKAN ERDOĞAN, MİÇOTAKİS'İ AĞIRLAMIŞTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile öğle yemeğinde bir araya geldi.
Vahdettin Köşkü'nde saat 14'te başlayan basına kapalı kabul, 2 saat sürdü.
İLETİŞİM KANALLARININ AÇIK TUTULMASINDA MUTABIK KALINDI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair konuların yanı sıra güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşının yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan'ın özel bir sorumluluk taşıdığına işaret edilen görüşmede, iki ülke arasında iş birliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın karşılıklı ve bölgesel faydaları üzerinde duruldu.
Görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklara rağmen, iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındı.
İki ülke arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma doğrultusunda atılacak adımlar da masaya yatırıldı.
Başkan Erdoğan, görüşmede ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmak hedefiyle Türkiye'nin attığı adımlara değinerek; Ege sorunları, azınlık, terörle mücadele, yasadışı göç gibi konularda da ilerleme sağlama ve ilişkileri daha ileri bir noktaya taşıma inancını koruduğunu ifade etti.
Sorunların samimi ve dürüst bir diyalog yoluyla çözülebileceğini belirten Başkan Erdoğan, iki komşu ülke olarak sadece kriz zamanlarında değil, her zaman konuşmaları gerektiğini dile getirdi.
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