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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

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Giriş Tarihi: 14.03.2022 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. İşte detaylar...

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