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Adliyeye sevki sırasında firar eden FETÖ hükümlüsü yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.03.2022
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Adliyeye sevki sırasında firar eden FETÖ hükümlüsü yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve adliyeye sevki esnasında 1 Mart'ta firar eden hükümlü, polisin uygulaması sırasında kovalamaca sonucu Maltepe'de yakalandı.

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