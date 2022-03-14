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28 Şubat davasıyla ilgili önemli gelişme!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.03.2022
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28 Şubat davasıyla ilgili önemli gelişme!

Yargıtay'ın bozma kararının ardından 28 Şubat davası sanıklarından emekli orgeneraller Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık ile dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılandığı davaya devam edildi.

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