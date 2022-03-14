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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.03.2022
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü

Türkiye'nin Katar ile olan iyi ilişkileri devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda görüştü.

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