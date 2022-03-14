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İki ayda ikinci kez silahlı saldırıya uğradı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.03.2022 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022
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İki ayda ikinci kez silahlı saldırıya uğradı!

Son dakika haberine göre: Samsun'un İlkadım ilçesinde iki ay önce silahla vurulan genç, uğradığı silahlı saldırıda tekrar yaralanarak tedavi altına alındı.

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