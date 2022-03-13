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Yarın İstanbul'da okullar var mı? 14 Mart Pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son açıklamaları...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2022
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Yarın İstanbul’da okullar var mı? 14 Mart Pazartesi İstanbul’da okullar tatil olacak mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son açıklamaları...

14 Mart Pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok ilde kar yağışı uyarısı yapıldı. Perşembe günü etkisini gösteren kar yağışı sonrasında İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Yarın İstanbul'da okullar var mı? 14 Mart Pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son açıklamaları...

Yarın İstanbul'da okullar var mı? 14 Mart Pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'lda Vali Ali Yerlikaya tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Yoğun kar yağışı sonrasında veiler ve öğrenciler gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Yarın İstanbul'da okullar var mı? 14 Mart Pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son açıklamaları...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği 14 Mart Pazartesi günü için henüz bir tatil kararı açıklanması bulunmadı. Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği pazar akşamına kadar valilik tarafından yapılacak açıklamayla belli olacak. Ancak bu kararda pazartesi günü yaşanacak hava durumu etkili olacak.

Pazartesi günü İstanbul'da hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İstanbul'da kar yağışının Pazar günü saat 15.00'e kadar devam etmesi bekleniyor. Pazartesi günü ise yağışın bir süre daha gerçekleşeceği öngörülüyor.

EN SON AÇIKLANAN KAR TATİLİ KARARI ŞU ŞEKİLDEYDİ;

İstanbul Valiliği okulların durumu ile ilgili yaptığı açıklamada; "10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, Kuran kursları, çeşitli kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları de özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Valiliği tarafından okulların tatili olup olmaması hakkında herhangi bir bilgi paylaşımı yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.

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