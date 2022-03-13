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Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 14 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

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Giriş Tarihi: 13.03.2022 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022
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Trabzon ve Rize’de yarın okullar tatil mi? 14 Mart’ta Trabzon ve Rize’de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yoğun kar yağışı konusunda uyarılarda bulunuldu. Kar yağışının etkili olduğu illerde okullardan tatil haberleri geliyor. Veliler ve öğrenciler kar tatili olan illeri merak ediyor. İşte, Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 14 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 14 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerden tatil haberleri gelirken, veliler ve öğrenciler bulundukları illerde okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte, Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 14 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ, OKUL VAR MI?

14 Mart Pazartesi günü için kar tatili açıklaması henüz gelmedi. 14 Mart 2022 Pazartesi günü okullarda eğitim öğretime devam edileceği öngörülürken resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Zonguldak Bolu ve Düzce hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Ordu, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Ordu, Bingöl, Muş, Bitlis, ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bu akşam saatlerinde Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TRABZON VE RİZE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

RİZE

Rize Valiliği kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı ve buna bağlı riskler değerlendirilerek, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi nedeniyle; İlimiz genelinde (ilçelerimiz dahil) tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi günü 1 (Bir) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir.

Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaklardır." ifadelerine yer verildi.

Trabzon konusunda henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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