Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? 14 Mart'ta Ordu ve Samsun'da okullar tatil olacak mı? Ordu Valiliği açıklamaları...
Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok il için kar yağışı uyarısında bulunuldu. Yağışların etkili olduğu illerde okullar tatil edildi. Veliler ve öğrenciler Samsun ve Ordu'da okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte, Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? 14 Mart'ta Ordu ve Samsun'da okullar tatil olacak mı? Ordu Valiliği açıklamaları...
Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? 14 Mart'ta Ordu ve Samsun'da okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yoğun kar yağışının etkili olduğu illerde okullardan tatil haberleri geliyor. Hal böyle olunca hangi illerde okulların tatil olduğu merak ediliyor. İşte, Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? 14 Mart'ta Ordu ve Samsun'da okullar tatil olacak mı? Ordu Valiliği açıklamaları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Karadeniz (Zonguldak Bolu ve Düzce dışında), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile İstanbul, Balıkesir, Yalova ve Bursa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının Marmara ve Kuzey Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
YAĞIŞ: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
SAMSUN VE ORDU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Okullarda kar tatili olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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