Samsun ve Ordu’da yarın okullar tatil mi? 14 Mart’ta Ordu ve Samsun’da okullar tatil olacak mı? Ordu Valiliği açıklamaları...

BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI

Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının Marmara ve Kuzey Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.