13 Mart 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Haftalık illere göre vaka haritası güncellendi! İşte şehirlerdeki son durum! Hangi ilde kaç vaka var?

Haftalık illere göre vaka haritası güncellendi! İşte şehirlerdeki son durum! Hangi ilde kaç vaka var?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.03.2022 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022
ABONE OL
Haftalık illere göre vaka haritası güncellendi! İşte şehirlerdeki son durum! Hangi ilde kaç vaka var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Ankara vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı. Bakan Koca paylaşımında "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "26 Şubat-4 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının 26 Şubat-4 Mart verilerine göre, her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı, İstanbul'da 522,38, Ankara'da 916,03, İzmir'de 456,19 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Buna göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 522,38, Ankara'da 916,03, İzmir'de 456,19 olarak kayıtlara geçti.

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 19-25 Şubat'ta İstanbul'da 646,49, Ankara'da 1275,52, İzmir'de 662,39 olarak kayda geçmişti.

İllere göre 26 Şubat-4 Mart'ta her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"Ankara (916,03), Kırşehir (906,79), Amasya (868,4), Eskişehir (856,33), Ordu (742,83), Samsun (736,18), Bolu (706,22), Isparta (701,63), Çorum (684,99), Kocaeli (676,44), Çanakkale (662,51), Yalova (660,48), Karabük (649,85), Tunceli (646,78), Bilecik (631,09), Kastamonu (626,48), Giresun (625,79), Trabzon (614,19), Çankırı (595,88), Denizli (574,09), Mersin (571,29), Kırklareli (564,19), Aksaray (555,16), Sinop (548,51), İstanbul (522,38), Karaman (520,02), Muğla (519,52), Zonguldak (516,38), Yozgat (500,36), Tokat (465,18), Düzce (464,37), Kayseri (459,23), İzmir (456,19), Rize (451,6), Nevşehir (451,29), Konya (441,06), Kırıkkale (438,46), Osmaniye (438,33), Balıkesir (435,95), Bursa (434,94), Adana (434,18), Artvin (427,62), Burdur (426,72), Erzincan (425,95), Sivas (425,39), Kütahya (409,75), Edirne (393,58), Sakarya (390,9), Aydın (374,15), Niğde (367,04), Tekirdağ (355,31), Malatya (334,24), Ardahan (330,76), Elazığ (330,73), Gümüşhane (266,46), Hatay (254,86), Kilis (243,44), Bartın (238,46), Kahramanmaraş (223,51), Uşak (215,71), Afyonkarahisar (211,24), Gaziantep (196,72), Adıyaman (192,04), Bayburt (188,14), Iğdır (186,06), Diyarbakır (183,71), Manisa (179,8), Kars (170,06), Antalya (125,92), Bitlis (123,77), Erzurum (110,19), Şanlıurfa (103,03), Ağrı (94,92), Siirt (90,67), Muş (85,14), Batman (83,18), Mardin (81,37), Bingöl (71,7), Hakkari (60,02), Van (37,34), Şırnak (31,83)."

12 MART

11 MART

10 MART

9 MART

8 MART

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA