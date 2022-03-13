Haftalık illere göre vaka haritası güncellendi! İşte şehirlerdeki son durum! Hangi ilde kaç vaka var?

Buna göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 522,38, Ankara'da 916,03, İzmir'de 456,19 olarak kayıtlara geçti.

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 19-25 Şubat'ta İstanbul'da 646,49, Ankara'da 1275,52, İzmir'de 662,39 olarak kayda geçmişti.