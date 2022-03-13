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Kocaeli ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 14 Mart'ta Kocaeli'de okullar kar tatili olacak mı? Kocaeli Valiliği son dakika...

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Giriş Tarihi: 13.03.2022
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Kocaeli ve Sakarya’da yarın okullar tatil mi? 14 Mart’ta Kocaeli’de okullar kar tatili olacak mı? Kocaeli Valiliği son dakika...

Kocaeli ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından soğuk hava ve kar yağışına yönelik son dakika açıklamalar geliyor. Açıkalamaların ardından hangi illerde okulların tatil olacağı merak ediliyor. İşte, Kocaeli ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 14 Mart'ta Kocaeli'de okullar kar tatili olacak mı? Kocaeli Valiliği son dakika...

Kocaeli ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 14 Mart'ta Kocaeli'de okullar kar tatili olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışının ardından birçok ilde okullar tatil edilirken, yüz yüze eğitime de ara verilmiş oldu. Veliler ve öğrenciler kar tatilinin 14 Mart'ta devam edip etmeyeceğini merak ediyor. İşte, Kocaeli ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 14 Mart'ta Kocaeli'de okullar kar tatili olacak mı? Kocaeli Valiliği son dakika...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Karadeniz (Zonguldak Bolu ve Düzce dışında), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile İstanbul, Balıkesir, Yalova ve Bursa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Marmara ve Kuzey Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

PROF. DR. ŞEN: AKŞAMDAN İTİBAREN YAĞIŞ KESİLİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise beklenen hava durumunu değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'da bugün akşama kadar aralıklı yerel kar yağışı devam edecek. Akşamdan itibaren yağış kesiliyor. Çarşamba akşamı yağmur geliyor. Sıcaklık gündüz 3 gece -3 C. Marmara'da sadece İstanbul, Yalova, Balıkesir hattında kar var.

Bugün Batıda yağış kesiliyor. Akşam İç Anadolu'da yağış kesiliyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar var. Doğu Anadolu'da kar devam ediyor.

KOCAELİ VE SAKARYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar tatili için henüz açıkalama gelmemiştir. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.comtr. üzerinden ulaşabilirsiniz...

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