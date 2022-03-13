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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısını açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.03.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısını açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle bugün Ukrayna'dan 489 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Kiev, Lviv, Çernivtsi, Herson ve Konotop'tan 489 Türk vatandaşının daha yola çıktığını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 480 oldu. Yolunuz açık olsun" ifadesini kullandı.

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