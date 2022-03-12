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Ticaret Bakanı Mehmet Muş: TIR’da 1 ton 18 kg uyuşturucu ele geçirildi

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Giriş Tarihi: 12.03.2022 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş: TIR’da 1 ton 18 kg uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize giriş yapan bir TIR’da 1 Ton 18 Kg metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdi. Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir tırda, 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini belirterek, "Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Muş, Twitter hesabından, söz konusu operasyona ilişkin paylaşım yaptı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin, Gürbulak Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir tırda 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdiğini bildiren Muş, "Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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