12 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanlığı 12 Mart Cumartesi koronavirüs tablosunu paylaştı | İşte vaka ve vefat sayıları

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 12 Mart Cumartesi koronavirüs tablosunu paylaştı | İşte vaka ve vefat sayıları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.03.2022 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022
ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanlığı 12 Mart Cumartesi koronavirüs tablosunu paylaştı | İşte vaka ve vefat sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 12 Mart Cumartesi gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı. Peki, bugün kaç kişi Kovid-19'a yakalandı? Kaç vatandaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti? İşte detaylar...

Türkiye'de son 24 saatte 20.465 yeni vaka tespit edilirken, 132 kişi hayatını kaybetti.

Detaylar geliyor...

11 MART CUMA KORONAVİRÜS TABLOSU

10 MART COVID-19 TABLOSU

9 MART COVID-19 TABLOSU

8 MART

7 MART

6 MART

5 MART

4 MART

3 MART

2 MART

1 MART

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA