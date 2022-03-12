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Son dakika: Adalet Bakanlığı çalışma başlattı! Kapatılan adliyeler yeniden kurulacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.03.2022
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Son dakika: Adalet Bakanlığı çalışma başlattı! Kapatılan adliyeler yeniden kurulacak

Son dakika haberine göre kapatılan 282 ilçe adliyesi ile yeni ilçe olan 22 ilçede Adalet Bakanlığı tarafından yeniden adliye kurulması için çalışmalar başlatıldı.

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