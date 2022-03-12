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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yemen’deki Türk Şehitlik Anıtı’na yapılan barbarca saldırıyı kınıyoruz

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Giriş Tarihi: 12.03.2022 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yemen’deki Türk Şehitlik Anıtı’na yapılan barbarca saldırıyı kınıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Yemen’in başkenti Sana’da Türk Şehitlik Anıtı’na karşı Huti milisleri tarafından gerçekleştirilen barbarca saldırıyı lanetliyoruz” dedi.

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