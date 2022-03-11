Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Sayı 13 bin 963'e ulaştı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugün Ukrayna'dan 154 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu. Böylece, Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 13 bin 963'e ulaştı
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'nın Odessa, Lviv ve Çernigiv kentlerinden 154 Türk vatandaşının daha yola çıktığını kaydetti.
Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 963'e ulaştı. Yolunuz açık olsun!" ifadesini kullandı.
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