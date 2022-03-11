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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Sayı 13 bin 963'e ulaştı

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Giriş Tarihi: 11.03.2022 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022
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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Sayı 13 bin 963’e ulaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugün Ukrayna'dan 154 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu. Böylece, Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 13 bin 963'e ulaştı

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'nın Odessa, Lviv ve Çernigiv kentlerinden 154 Türk vatandaşının daha yola çıktığını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 963'e ulaştı. Yolunuz açık olsun!" ifadesini kullandı.

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