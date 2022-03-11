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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.03.2022
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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