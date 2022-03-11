Son durum: İstanbul otobüsler çalışıyor mu, seferler iptal mi? 📣 11 Mart Cuma İstanbul'da giriş çıkış yasağı var mı?
İstanbul otobüsler çalışıyor mu? İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası bazı tedbirler hayata geçiriildi. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de otobüs seyahatleri oldu. İstanbul Valiliği tarafından otobüs seferleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, İstanbul otobüsler çalışıyor mu, seferler iptal mi? 11 Mart Cuma İstanbul'da giriş çıkış yasağı var mı? İşte haberin detayları...
İstanbul otobüsler çalışıyor mu? İstanbul'da iki gündür etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı kenti beyaza bütüdü. Yoğun kar yağışı sonrası araçlarıyla yola çıkan sürücüler trafikte güçlükle ilerliyor. İstanbul Valiliği tarafından kar yağışı sonrası peş peşe açıklamalar geliyor. Peki, İstanbul otobüsler çalışıyor mu, seferler iptal mi? 11 Mart Cuma İstanbul'da giriş çıkış yasağı var mı? İşte son gelişmeler...
İSTANBUL OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU, SEFERLER İPTAL Mİ?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki otobüslerin çıkışlarının durdurulduğunu bildirdi.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim, bir sonraki duyuruya kadar ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışları durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.
KAR YAĞIŞI SÜRÜCÜLERİ VE TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLİYOR
İstanbul'da iki gündür etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yola çıkan sürücüler trafikte güçlükle ilerliyor.
Kentte 9 Mart'ta başlayan, dün gün boyu aralıklarla süren, gece ise zaman zaman etkisini artırarak tipi şeklinde etkili olan kar yağışı, şehrin birçok bölgesinde devam ediyor.
Avrupa yakasında O-3 bağlantı yolu Esenler mevkisinde bazı tır ve kamyonların yoğun kar yağışı nedeniyle yol kenarında beklediği görüldü. Bağcılar mevkisinde karla kaplanan yolda ilerleyemeyen bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park etti. Yolda kalan ve ilerlemekte güçlük çeken araçlar nedeniyle bölgede trafik akışı ağır seyrediyor.
Mahmutbey gişeleri Ankara istikametinde ise trafik durma noktasına geldi.
Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar ve Beykoz'da da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Bu bölgelerde ana arterlerin açık olduğu, ara yollarda ise bazı araçların yolda kaldıkları gözlendi.
İBB Cep Trafik uygulamasına göre, saat 08.50 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu 58 olarak kaydedildi.
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