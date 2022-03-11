Son durum: İstanbul otobüsler çalışıyor mu, seferler iptal mi? 📣 11 Mart Cuma İstanbul’da giriş çıkış yasağı var mı?

İstanbul otobüsler çalışıyor mu? İstanbul'da iki gündür etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı kenti beyaza bütüdü. Yoğun kar yağışı sonrası araçlarıyla yola çıkan sürücüler trafikte güçlükle ilerliyor. İstanbul Valiliği tarafından kar yağışı sonrası peş peşe açıklamalar geliyor. Peki, İstanbul otobüsler çalışıyor mu, seferler iptal mi? 11 Mart Cuma İstanbul'da giriş çıkış yasağı var mı? İşte son gelişmeler...

İSTANBUL OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU, SEFERLER İPTAL Mİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki otobüslerin çıkışlarının durdurulduğunu bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim, bir sonraki duyuruya kadar ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışları durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.