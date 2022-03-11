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Son dakika: İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? 12-13 Mart hafta sonu kar yağacak mı? Meteoroloji İstanbul hava durumu!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2022
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Son dakika: İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? 12-13 Mart hafta sonu kar yağacak mı? Meteoroloji İstanbul hava durumu!

Son dakika... İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? İstanbul'da dün öğleden itibaren aralıklarla yağan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Aybar kar fırtınası olarak bilinen yağışlar etkisini artırırken, İstanbullular kar yağışının biteceği tarihi araştırmaya başladı. Meteoroloji tarafından yapılan son dakika açıklaması ile İstanbul 5 günlük hava durumu raporu belli oldu. Peki, İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? 12-13 Mart hafta sonu kar yağacak mı?

İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? İstanbul kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz hafta yaptığı kar yağışı uyarısı sonrası gözler kar yağışına çevrilmişti. Dün öğleden sonra başlayan kar yağışı, gece saatlerine etkisini artırarak kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı sonrası kar yağışının ne kadar süreceği araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? 12-13 Mart hafta sonu kar yağacak mı? İşte son gelişmeler...

İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul'da kar yağışı cuma, cumartesi ve pazar günü de devam edecek. Pazartesi ve salı günü ise karla karışık yağmur görülecek. Bu süre içerisinde hava sıcaklığı en düşük -2, en yükske 6 derece olacak.

İşte 5 günlük İstanbul hava durumu:

İSTANBUL'DA KUVVETLİ KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TIR VE KAMYONLARA KENTE GİRİŞ YASAĞI GETİRİLDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tır ve kamyonların kente girişinin durdurulduğunu bildirdi. Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "KarlaMücadele" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişi durdurulmuştur. İkinci bir duyuruya kadar İstanbul içinde bulunan tır ve kamyonların trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir. Hareket halindeki bu araçların en yakın park alanları ve otoyol hizmet tesislerinde beklemeleri gerekmektedir."

"TRAFİĞE ÇIKMAYIN" UYARISI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu kentte vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinizde." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

İstanbul'da dün öğleden itibaren aralıklarla yağan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Anadolu Yakası'nın Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Beykoz ve Maltepe ilçelerinde günün ilk saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle araçlar zorlukla ilerliyor. Bazı araçların kar yağışından dolayı rampalarda ilerlemekte zorlandığı görüldü.

Ekiplerin kar temizleme ve tuzlama çalışması devam ederken Çamlıca tepesi ve yüksek kesimlerde yollar beyaza büründü.

TEM ve D-100 karayolunda araçlar kar yağışından dolayı yavaş bir şekilde ilerlerken, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri, kar yağışı başladığı anlarda tuzlama çalışması yapıyor.

Kar yağışı Avrupa Yakası'nda da etkili olurken, yağış nedeniyle evlerin çatıları, ara sokaklar ve yol kenarındaki yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde günün ilk saatlerinde şiddetli kar yağışı görülürken, bazı vatandaşlar da bu anları cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.

Galata Köprüsü'nde ise bazı vatandaşlar şiddetli kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeden oltalarıyla balık tuttu.

İBB trafik uygulamasına göre saat 07.30 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü.

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