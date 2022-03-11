Son dakika: İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? 12-13 Mart hafta sonu kar yağacak mı? Meteoroloji İstanbul hava durumu!

İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? İstanbul kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz hafta yaptığı kar yağışı uyarısı sonrası gözler kar yağışına çevrilmişti. Dün öğleden sonra başlayan kar yağışı, gece saatlerine etkisini artırarak kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı sonrası kar yağışının ne kadar süreceği araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? 12-13 Mart hafta sonu kar yağacak mı? İşte son gelişmeler...

İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul'da kar yağışı cuma, cumartesi ve pazar günü de devam edecek. Pazartesi ve salı günü ise karla karışık yağmur görülecek. Bu süre içerisinde hava sıcaklığı en düşük -2, en yükske 6 derece olacak.

İşte 5 günlük İstanbul hava durumu: