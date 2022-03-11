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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.03.2022 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022
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Sivas’ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberine göre: Sivas’ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8'i ağır, 34 kişi yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 8’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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