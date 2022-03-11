Son dakika: Sağlık Bakanlığı 11 Mart Cuma koronavirüs tablosu
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 11 Mart 2022 Cuma gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu duyurdu.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 342 bin 365 testte 25 bin 401 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybederken, 52 bin 269 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,01, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,22 olarak ölçüldü.
Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 732 bin 735, 2'nci dozda 52 milyon 893 bin 442 ve 3'üncü dozda 27 milyon 382 bin 303 olmak üzere toplam 146 milyon 222 bin 195 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.
10 MART COVID-19 TABLOSU
9 MART COVID-19 TABLOSU
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