11 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Son dakika: 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.03.2022
ABONE OL
Son dakika: 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Son dakika haberleri... İstanbul, Kayseri, Tekirdağ ve Tokat’ın aralarında bulunduğu 4 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA