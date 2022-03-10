10 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Dışişleri Bakanlığı’ndan Arap Ligi’nin Türkiye’yi hedef alan kararlarına tepki: İddiaları tümüyle reddediyoruz

SON DAKİKA | Dışişleri Bakanlığı’ndan Arap Ligi’nin Türkiye’yi hedef alan kararlarına tepki: İddiaları tümüyle reddediyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.03.2022 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022
ABONE OL
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanlığı’ndan Arap Ligi’nin Türkiye’yi hedef alan kararlarına tepki: İddiaları tümüyle reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında, “Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 9 Mart 2022 tarihinde düzenlenen toplantısında kabul edilen bazı kararlarda ve açıklamalarda yer alan ülkemize yönelik asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz. Türkiye, milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik tehditlerle mücadelesini uluslararası hukukun ilke ve normları çerçevesinde yürütmektedir. Bu konuda herhangi bir şüphe ya da tereddüt yoktur.” İfadelerine yer verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA