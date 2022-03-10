Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? 11 Mart Cuma Ordu ve Samsun'da okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları...
Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerden tatil haberleri geliyor. Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışının etkili olması sonrasında veliler ve öğrenciler bulundukları illerde okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. İşte, Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? 11 Mart Cuma Ordu ve Samsun'da okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları...
Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? 11 Mart Cuma Ordu ve Samsun'da okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Hangi illerde okulların tatil olduğu merak ediliyor. İşte, Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? 11 Mart Cuma Ordu ve Samsun'da okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları...
SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ? 11 MART 2022
Güne karla karışık yağmurla başlayan Samsun'da kar yağışının devamı bekleniyor. Bir hafta boyunca devam edecek düşük sıcaklıkta hava -2 derecelere varacak.
Samsun'da okulların tatil olup olmadığıyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Geldiğinde haberimizde olacak.
ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ? 11 MART 2022
Güne sağanak yağışlı başlayan Ordu'da karla karışık yağmur bekleniyor. Bir hafta boyunca devam edecek düşük sıcaklıkta hava 0 derecelere varacak.
Ordu'da okulların tatil olup olmadığıyla ilgili henüz valilikten bir açıklama gelmedi. Geldiğinde haberimizde olacak.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile zamanla Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya'nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Ege ile zamanla Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Bu sabah saatlerinde Trakya, Marmara'nın güneydoğusu ile iç ve doğu kesimlerde, gece saatlerinden itibaren Marmara, İç Ege, Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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