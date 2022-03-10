Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 11 Mart Cuma Kayseri ve Niğde'de okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları...
Kayseri'de yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu ilerden tatil haberleri gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İç Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışının görüleceği uyarısında bulunuldu. Açıklamalar ardından veliler ve öğrenciler kar tatili haberlerini araştırmaya başladı. İşte, Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 11 Mart Cuma Kayseri ve Niğde'de okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları...
Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 11 Mart Cuma Kayseri ve Niğde'de okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bellli bölgelerde yoğun kar yağışı olacağı uyarısında bulunuldu. Uyarılar sonrasında veliler ve öğrenciler bulundukları illerde kar tatili olup olmadığını merak ediyor. İşte, Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 11 Mart Cuma Kayseri ve Niğde'de okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları...
KAYSERİ VE NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ? 11 MART 2022
Güne çok bulutlu başlayan Kayseri'de bugün kar yağışı bekleniyor. Bir hafta boyunca devam edecek düşük sıcaklıkta hava -12 derecelere varacak.
Kayseri'de okulların tatil olup olmadığıyla ilgili henüz valilikten bir açıklama gelmedi. Geldiğinde haberimizde olacak.
KAYSERİ
Çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
METEOROLOJİ HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Güney Ege kıyıları dışında ülkemiz genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz kıyıları ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve yer yer sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya'nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Batı Akdeniz'in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
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