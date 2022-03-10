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Haberler Gündem Haberleri Sivas, Erzurum ve Erzincan'da yarın okullar tatil mi? 11 Mart'ta Erzurum ve Sivas'ta okullar tatil olacak mı? Erzurum Valiliği...

Sivas, Erzurum ve Erzincan'da yarın okullar tatil mi? 11 Mart'ta Erzurum ve Sivas'ta okullar tatil olacak mı? Erzurum Valiliği...

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Giriş Tarihi: 10.03.2022
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Sivas, Erzurum ve Erzincan’da yarın okullar tatil mi? 11 Mart’ta Erzurum ve Sivas’ta okullar tatil olacak mı? Erzurum Valiliği...

Sivas, Erzurum ve Erzincan'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok ilden kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Veliler ve öğrenciler bulundukları illerde okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. İşte, Sivas, Erzurum ve Erzincan'da yarın okullar tatil mi? 11 Mart'ta Erzurum ve Sivas'ta okullar tatil olacak mı? Erzurum Valiliği...

Sivas, Erzurum ve Erzincan'da yarın okullar tatil mi? 11 Mart'ta Erzurum ve Sivas'ta okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerden tatil haberleri gelmeye devam ediyor. Bu süreçte hangi illerde okulların tatil edildiği merak ediliyor. İşte, Sivas, Erzurum ve Erzincan'da yarın okullar tatil mi? 11 Mart'ta Erzurum ve Sivas'ta okullar tatil olacak mı? Erzurum Valiliği...

YARIN ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11.03.2022 Cuma günü Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizde kamu ve özel okulların tamamında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

11 MART CUMA SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas'ta 11 Mart Cuma yani yarın okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Sivas Valiliği'nden olası bir kar tatili haberi geldiğinde sizlerle paylaşacağız.

11 MART ERZİNCAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Konu hakkında henüz resmi açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 33 il için sarı kodlu uyarı verdi. Son değerlendirmelere göre, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile bu akşam saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve yer yer sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Antalya'nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Batı Akdeniz'in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

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