Balıkesir ve Denizli'de yarın okullar tatil mi? 11 Mart Cuma günü Balıkesir ve Denizli'de okullar tatil olacak mı?
Balıkesir ve Denizli'de yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yoğun kar yağışı için son dakika açıklaması geldi. Kar yağışının etkili olduğu illerden kar tatili haberleri geliyor. Okulların hangi illerde tatil olduğu merak ediliyor. İşte, Balıkesir ve Denizli'de yarın okullar tatil mi? 11 Mart Cuma günü Balıkesir ve Denizli'de okullar tatil olacak mı?
Balıkesir ve Denizli'de yarın okullar tatil mi? 11 Mart Cuma günü Balıkesir ve Denizli'de okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sibirya etkili kar yağışı ulaşım başta olmak üzere pek çok olumsuzlukları beraberinde getirirken yarın Balıkesir'de okullar tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. Kar tatili olan iller Valilik duyurusu ile açıklanıyor. İşte, Balıkesir ve Denizli'de yarın okullar tatil mi? 11 Mart Cuma günü Balıkesir ve Denizli'de okullar tatil olacak mı?
YARIN BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Perşembe günü Balıkesir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli kar yağışı, yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı beklendiğinden, yol şartları da göz önüne alınarak olumsuz hava koşulları nedeniyle; 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren 2 gün süreyle Balya, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara ve Susurluk ilçelerimizde;
Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okul destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Müftülüğü bağlı Kur'an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine, Ara verilmesine, Engelli ve hamile kamu personelinin aynı tarihlerde idari izinli sayılmasına, karar verilmiştir" denildi.
11 Mart için henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
YARIN DENİZLİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Denizli Valiliği'nden kar tatili ile ilgili açıklama geldi. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 33 il için sarı kodlu uyarı verdi. Son değerlendirmelere göre, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile bu akşam saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve yer yer sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Antalya'nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Batı Akdeniz'in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Balıkesir ve Denizli'de yarın okullar tatil mi? 11 Mart Cuma günü Balıkesir ve Denizli'de okullar tatil olacak mı?
- Sivas, Erzurum ve Erzincan'da yarın okullar tatil mi? 11 Mart'ta Erzurum ve Sivas'ta okullar tatil olacak mı? Erzurum Valiliği...
- 11 Mart Isparta'da okullar kar tatili mi? Yarın Isparta ve Burdur'da okullar tatil olacak mı? Isparta Valiliği...
- Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? 11 Mart Cuma Ordu ve Samsun'da okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları...
- ❄ Kar tatili olan iller son dakika! 11 Mart hangi illerde okullar tatil oldu? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları...
- Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 11 Mart Cuma Kayseri ve Niğde'de okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları...
- Konya'da yarın okullar tatil mi? 11 Mart Cuma Konya ve Aksaray'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Hakkari'de okullar tatil mi? 10-11 Mart Hakkari, Şırnak ve Kars'ta kar tatili var mı? Son açıklamalar...
- Rize'de okullar tatil mi? 10-11 Mart Rize, Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Samsun, Tokat'ta kar tatili var mı?
- Ağrı'da yarın okullar tatil mi? 10-11 Mart Ağrı, Muş, Bitlis, Elazığ, Erzurum'da kar tatili var mı? Valilik açıklamaları
- 📣 Kar tatili olan iller peş peşe açıklandı: 10-11 Mart hangi illerde okullar tatil edildi? SON DAKİKA HABERLER
- Kocaeli Valiliği son dakika: 📣 Kocaeli'de okullar tatil mi? 10-11 Mart Perşembe ve Cuma Gebze okullarda kar tatili var mı?