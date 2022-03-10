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11 Mart Isparta'da okullar kar tatili mi? Yarın Isparta ve Burdur'da okullar tatil olacak mı? Isparta Valiliği...

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11 Mart Isparta’da okullar kar tatili mi? Yarın Isparta ve Burdur’da okullar tatil olacak mı? Isparta Valiliği...

11 Mart Isparta'da okullar kar tatili mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı için son dakika açıklaması geldi. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, 11 Mart Isparta'da okullar kar tatili mi? Yarın Isparta ve Burdur'da okullar tatil olacak mı? Isparta Valiliği...

11 Mart Isparta'da okullar kar tatili mi? Yarın Isparta ve Burdur'da okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Valilikler tarafından okulların kar tatiline yönelik son dakika açıklamaları geliyor. Veliler ve öğrenciler bulundukları illerde okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte, 11 Mart Isparta'da okullar kar tatili mi? Yarın Isparta ve Burdur'da okullar tatil olacak mı? Isparta Valiliği...

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile zamanla Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya'nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Ege ile zamanla Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Bu sabah saatlerinde Trakya, Marmara'nın güneydoğusu ile iç ve doğu kesimlerde, gece saatlerinden itibaren Marmara, İç Ege, Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YARIN ISPARTA VE BURDUR'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Isparta ve Burdur'da yarın okulların tatil olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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