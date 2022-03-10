Otele değil HDP İl Binasının önüne gel! CHP’li isimler bize kumpas kurup görüntü aldı! Diyarbakır annelerinden Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki

CHP'LİLER BİZE KUMPAS HAZIRLAYIP GÖRÜNTÜ ALDI

Yaklaşık 3 yıldır HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde Kılıçdaroğlu'nu beklediklerini ifade eden Canbey şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'a gelmeden CHP'li yetkililer bizimle iletişime geçti. Bize dediler ki sizinle otelde görüşebilir miyiz? Dün gece Kemal Kılıçdaroğlu otelimize baskın yapar gibi giriş yaptı. Biz aileler olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto ettik.

'Senin bizimle iletişime geçeceğin yer otel değil HDP il binasıdır' dedik. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeye inmedik. İki arkadaşımızı gönderdik. Talebimizi onlara iletmelerini istedik. Onlar da bize ve arkadaşlarımıza kumpas hazırlayıp görüntü aldılar ve sanki Kemal Kılıçdaroğlu bizimle, ailelerle görüşmüş, bizim sorunlarımızı, taleplerimizi dinlemiş gibi gösterdiler ve o şekilde basına yaydılar."