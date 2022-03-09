09 Mart 2022, Çarşamba
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Son dakika: İstanbul Aybar'a hazır! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından flaş karar: Marmaray seferleri 9-13 Mart tarihlerinde saat 02.00'ye kadar yapılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2022
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Son dakika: İstanbul Aybar’a hazır! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından flaş karar: Marmaray seferleri 9-13 Mart tarihlerinde saat 02.00’ye kadar yapılacak

Son dakika haberi... İstanbul'da beklenen Aybar kar fırtınası nedeniyle megakentte hazırlıklar tamamlandı. İstanbul'da okulların tatil edilmesinden sonra bir açıklamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından geldi.

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