Son dakika: Rus limanındaki Türk gemileri hakkında flaş açıklama! En kısa zamanda...

MAYINLI ALAN EN BÜYÜK SORUN

Gemilerin hareket etmesine karşı en büyük sorun Ukrayna'nın denizin dibine döşediği mayınlar. Ukrayna Azak Denizi'nde dört bölgenin mayın haritasını yayınladı ancak bu süreçte beş gemi mayınlı saldırıya maruz kaldı. Bu nedenle haritaların güvenilirliği sorun oldu. Bizim gemilerimiz de hareket etmedi. Sorunun çözümü için Ukrayna'nın mayın haritasını paylaşması ya da mayınları temizlemesi gerekiyor.