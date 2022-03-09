Son dakika: Rus limanındaki Türk gemileri hakkında flaş açıklama! En kısa zamanda...
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus limanındaki gemiler hakkında açıklama yaptı. Bakan Akar açıklamasında, "En kısa zamanda Türkiye’ye gelecek. En kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus limanındaki gemiler hakkında açıklama yaptı. Bakan Akar açıklamasında, "En kısa zamanda Türkiye'ye gelecek. En kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.
RUSYA VE UKRAYNA'DAN GÜVENCE
Türkiye, gemilerinin yola çıkması için hem Rusya'dan hem de Ukrayna'dan güvenlik garantisi istiyor.
Bu çalışmanın asıl amacını oluşturan güvence istemenin temelinde elbedde can güvenliği ilk neden daha sonra ise mal güvenliği geliyor.
MAYINLI ALAN EN BÜYÜK SORUN
Gemilerin hareket etmesine karşı en büyük sorun Ukrayna'nın denizin dibine döşediği mayınlar. Ukrayna Azak Denizi'nde dört bölgenin mayın haritasını yayınladı ancak bu süreçte beş gemi mayınlı saldırıya maruz kaldı. Bu nedenle haritaların güvenilirliği sorun oldu. Bizim gemilerimiz de hareket etmedi. Sorunun çözümü için Ukrayna'nın mayın haritasını paylaşması ya da mayınları temizlemesi gerekiyor.
BAKAN AKAR, RUS MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ukrayna bağlamındaki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından Rusya - Ukrayna arasındaki müzakerelerin barışın tesisine, istikrarın sağlanmasına ve insani durumun iyileşmesine önemli katkı sağlayacağı ve böylece kalıcı çözümün mümkün olabileceği ifade edildi" denilmişti.
Bakanlık, açıklamasında "Mevcut durum nedeniyle Rus limanlarında bekleyen ticari gemilerin Türkiye'ye emniyetle gelmesi için destek beklentimiz ifade edildi" satırlarına yer verilmişti.
MAVİ KORİDOR
En büyük sorun olan mayınlı alana karşı gemilerin geçişi için mayınların olmadığı bir bölgede "mavi koridor oluşturulması" gerekiyor.
RUSYA'DAN GARANTİ İSTENİYOR
Açık denize çıkıldığında gemilerin vurulmaması için Rusya tarafından da güvenlik garantisi verilmesi gerekiyor.
GEMİLERDE KAÇ MÜRETTEBAT VAR?
Peki Azak'ta kaç gemimiz var? İkisi Ro-ro olmak üzere 23 gemimiz yüklerini almış bir şekilde bekliyor. Bu gemilerimizden 7'si toplam 30 bin ton ayçiçek yağı taşıyor. Bu gemilerde yabancı çalışanlardan ayrı olarak 154 Türk mürettebat bulunuyor.
BAKAN AKAR'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus limanındaki gemiler hakkında açıklama yaptı.
Bakan Akar açıklamasında, "En kısa zamanda Türkiye'ye gelecek. En kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.
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