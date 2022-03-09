Son dakika: Başkan Erdoğan- Putin görüşmesinin perde arkası! Başkan Erdoğan MYK'da bu sözlerle anlattı
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.Putin ile yaptığı konuşmanın detaylarını kurmaylarına anlatan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin krizdeki tavrını net olarak anlatıp "çözüm için arabuluculuk dahil üstümüze düşeni yapmaya hazırız" mesajı verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MYK'nın en önemli gündem maddesi Rusya'nın Ukrayna'yı ziyareti oldu. Erdoğan, Putin ile yaptığı konuşmanın detaylarını kurmaylarına anlattı.
Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin pozisyonu bütün açıklığı ile anlattı. Ukrayna'nın işgaline karşı olduğumuz, bunu doğru bulmadığımızı ilettim. Bu noktadan sonra sorunun çözümü için arabuluculuk dahil Türkiye'ye düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu ilettim" dedi.
ASKERİ UÇAKLAR DA KONUŞULDU
Erdoğan, tahliyeler için Ukrayna'ya giden ancak güvenlik sağlanamadığı için geri dönemeyen iki askeri nakliye uçağının da gündeme geldiğini bildirdi. Erdoğan, bunların sorunsuz bir şekilde dönüşü için Putin'den destek isteğini söyledi.
EN BÜYÜK KAZANAN ERDOĞAN
MYK'da en dikkat çeken konulardan biri de Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail'in saygın gazetesi Haaretz 'in Rusya Ukrayna krizine ilişkin kaleme aldığı makaleyi gündeme getirdi. Türkiye'nin krizin başından beri iki tarafla da görüşmeye devam etmesi ve konunun uzlaşma ile çözülmesi için gösterdiği çabaya dikkat çekilip "Şimdiye kadar en büyük kazanan Erdoğan" yapılan makalenin stratejinin ne kadar doğru olduğunu ortaya koyduğunun altı çizildi.
Toplantıda, Türkiye'nin izlediği yolun doğru olduğunu tüm dünyanın takdir etmeye başladığının altı çizildi.
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