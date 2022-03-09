Başkan Erdoğan Putin görüşmesi sonrası flaş adım! 4 Türk gemisi 6 bin 99 ton ayçiçek yağı getiriyor

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PUTİN'E 'ACİL ATEŞKES' ÇAĞRISI



Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, görüşmede Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

"HEP BİRLİKTE BARIŞIN YOLUNU AÇALIM"

Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Hep birlikte barışın yolunu açalım." çağrısını yineledi.

Başkan Erdoğan, ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılmasının önemini vurguladı.

Ukrayna tarafıyla ve diğer ülkelerle sürekli temas halinde olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, kapsamlı müzakerelerin yapılması ve netice alınması için çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.