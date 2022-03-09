Başkan Erdoğan Putin görüşmesi sonrası flaş adım! 4 Türk gemisi 6 bin 99 ton ayçiçek yağı getiriyor
Ukrayna'da bulunan ayçiçek yağı ve buğday yüklü 30 Türk gemisinden dördü Türkiye'ye doğru yola çıktı. 6 bin 99 ton ayçiçek yağı bulunan gemilerin birinin 15 Mart, diğerlerinin ise 17 Mart'ta Türkiye'de olması bekleniyor. Başkan Erdoğan ile geçtiğimiz günlerde görüşen Rus lider Putin Ukrayna bölgesinde bulunan 30 yük gemisinin Türkiye'ye doğru yola çıkması konusunda "gemilerin geçişi için talimat vereceğim" ifadelerini kullanmıştı.
Ukrayna'da bulunan 30 Türk gemisinden dördü Türkiye'ye doğru yola çıktı. Gemilerde 6 bin 99 ton ayçiçek yağı bulunuyor.
6099 TON AYÇİÇEK YAĞI YOLA ÇIKTI
Denizcilik Genel Müdürlüğü, "Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6099 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır." açıklamasında bulundu.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.
"PUTİN TALİMAT VERECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmüştü. Görüşmede Başkan Erdoğan Azak Denizi'nde bekletilen ayçicek yağı hammaddesi ve buğday yüklü yaklaşık 30 gemiyi de hatırlattı.
Rus Lider Vladimir Putin'in Erdoğan'a "gemilerin geçişi için talimat vereceğim" dediği öğrenilmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PUTİN'E 'ACİL ATEŞKES' ÇAĞRISI
Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan, görüşmede Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.
"HEP BİRLİKTE BARIŞIN YOLUNU AÇALIM"
Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Hep birlikte barışın yolunu açalım." çağrısını yineledi.
Başkan Erdoğan, ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılmasının önemini vurguladı.
Ukrayna tarafıyla ve diğer ülkelerle sürekli temas halinde olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, kapsamlı müzakerelerin yapılması ve netice alınması için çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.
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