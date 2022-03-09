Özel sektör tatil mi? 10 Mart Perşembe günü özel sektör kar tatili yapacak mı? İstanbul Valiliği son duyurular!

Özel sektör tatil mi? İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Kent genelinde etkili olan kar yağışı perşembe günü etkisini artıracak. İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Valiliği bazı tedbirleri hayata geçirdi. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de özel sektör oldu. Peki, özel sektör tatil mi? 10 Mart Perşembe günü özel sektör kar tatili yapacak mı? İşte cevaplar...

ÖZEL SEKTÖR TATİL Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, İstanbul Valili tarafından yapılan açıklamada, kamu kurumlarında zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe ve 11 Mart 2022 Cuma günleri idari izinli sayılacağı bildirildi. Özel sektör ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.