Özel sektör tatil mi? 10 Mart Perşembe günü özel sektör kar tatili yapacak mı? İstanbul Valiliği son duyurular!
Özel sektör tatil mi? İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kamuda çalışan memur, işçi ve diğer personelin 10-11 Mart'ta idari izinli olacağı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından gözler özel sektöre çevrildi. Özel sektör çalışanları tarafınan yarın tatil olup olmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, özel sektör tatil mi? 10 Mart Perşembe günü özel sektör kar tatili yapacak mı? İşte haberin detayları...
Özel sektör tatil mi? İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Kent genelinde etkili olan kar yağışı perşembe günü etkisini artıracak. İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Valiliği bazı tedbirleri hayata geçirdi. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de özel sektör oldu. Peki, özel sektör tatil mi? 10 Mart Perşembe günü özel sektör kar tatili yapacak mı? İşte cevaplar...
ÖZEL SEKTÖR TATİL Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, İstanbul Valili tarafından yapılan açıklamada, kamu kurumlarında zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe ve 11 Mart 2022 Cuma günleri idari izinli sayılacağı bildirildi. Özel sektör ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
* 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve oraoğretim kurumları ile halk eğitim merkezieni, olgunlaşma enstitüleri, azel öğretim kurslan, motorlu tasif surücü kursian, Kuran kurslan, çeşitli kurstar, ozel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi ckullardaki destekleme ve yetiştirme kurslan de dizel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,
* Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine.
* İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,
* Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe ve 11 Mart 2022 Cuma günleri idari izinli sayılmalarına,
* Esenler-Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 16.00'dan itibaren durdurulmasına,
* Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden kamyon ve tırların ilimize girişlerinin 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren kısıtlanmasına
* İlimizdeki meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda; AVM'lerin 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'da kapanmasına: AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına,
* Motokuryeler, motor ve scooterlann 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışının kısıtlanmasına karar vermiştir.
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