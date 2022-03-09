09 Mart 2022, Çarşamba
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Son dakika: Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye gelecek

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Giriş Tarihi: 09.03.2022 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022
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Son dakika: Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye’ye gelecek

Son dakika haberleri... Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 14 Mart'ta Ankara'yı ziyaret edecek. Söz konusu ziyaret, 8 Aralık 2021'de göreve başlayan Olaf Scholz'un ilk Türkiye ziyareti olacak.

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