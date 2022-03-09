09 Mart 2022, Çarşamba
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gürcistanlı mevkidaşı ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gürcistanlı mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gürcistan Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Zurab Azarashvili ile bir araya geldi. Bakan Koca, "Başta ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme temini, uluslararası hasta tedavisi konularında yakın iş birliğine devam edeceğiz." dedi.

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