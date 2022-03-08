Ağrı, Van ve Muş'ta yarın okullar tatil mi? 9 Mart'ta Van ve Muş'ta okullar tatil olacak mı? Son açıklamalar...
Ağrı, Van ve Muş'ta yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı illerde kar yağışının etkili olacağı uyarısı geldi. Bölgede yaşayan vatandaşlar okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Valilik açıklamaları bu süreçte yakından takip ediliyor. İşte, Ağrı, Van ve Muş'ta yarın okullar tatil mi? 9 Mart'ta Van ve Muş'ta okullar tatil olacak mı? Son açıklamalar...
Ağrı, Van ve Muş'ta yarın okullar tatil mi? 9 Mart'ta Van ve Muş'ta okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Soğuk hava dalgasının ülkeye giriş yapmasının ardından, kar yağışı kendisini göstermeye başladı. Veliler ve öğrenciler kar tatili haberlerini yakından takip ediyor. İşte, Ağrı, Van ve Muş'ta yarın okullar tatil mi? 9 Mart'ta Van ve Muş'ta okullar tatil olacak mı? Son açıklamalar...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Henüz okulların eğitime ara vereceği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir. İşte hava durumu uyarıları:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak; İç Ege, Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise yeni haftada bizi bekleyen Hava Durumu ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Bugün sabah Trakya da karla karışık yağmur ve yüksekler kar yağışı yapabilir. İstanbul yağmurlu sıcaklık 8 derece.
10-15 Mart arası günlerinde Soğuk hava ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkili olacak. Gece sıcaklıkları sıfırın altına düşecek. Bu nedenle geceleri buzlanma ve don olayı görülebilecek.
Kar yağışı perşembe sabah saat 6- 7 dolayında İstanbul'un Avrupa yakasının kuzey ilçelerinden giriş yapacak görünüyor. Önceleri karla karışık yağmur şeklinde başlar. Aralıklı olarak Pazartesi sabahına kadar yerde ve gökte kar yağışını İstanbullular görecek.
Kar yoğunluğu daha çok Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz iç kesimlerinde görülüyor.
Cumartesi günü İstanbul'un Anadolu yakası daha yoğun olmak üzere kar etkili olabilir.
Yerel yönetimler, Karayolları, paralı yolları işletenler aman dikkat tekrar olumsuzluk yaşamayalım. En fazla dikkat edecek olanlar ise biz vatandaşlar Kış lastıksiz çıkmayın. Siz yolda kalınca arkadaki kış lastiklilerde yolda kalıyor En önemlisi yolu açmak için kepçe de gelemiyor
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