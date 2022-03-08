Ağrı, Van ve Muş’ta yarın okullar tatil mi? 9 Mart’ta Van ve Muş’ta okullar tatil olacak mı? Son açıklamalar...

10-15 Mart arası günlerinde Soğuk hava ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkili olacak. Gece sıcaklıkları sıfırın altına düşecek. Bu nedenle geceleri buzlanma ve don olayı görülebilecek.

Kar yağışı perşembe sabah saat 6- 7 dolayında İstanbul'un Avrupa yakasının kuzey ilçelerinden giriş yapacak görünüyor. Önceleri karla karışık yağmur şeklinde başlar. Aralıklı olarak Pazartesi sabahına kadar yerde ve gökte kar yağışını İstanbullular görecek.