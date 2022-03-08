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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu duyurdu | 8 Mart Kovid-19 vaka - vefat sayıları

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Giriş Tarihi: 08.03.2022 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022
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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu duyurdu | 8 Mart Kovid-19 vaka - vefat sayıları

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı 7 Mart 2022 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını açıkladı.

SON DAKİKA | 8 Mart 2022 koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını Sağlık Bakanlığı tarafından açıkladı.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

Koronavirüs tablosuna göre; 37 bin 407 kişinin PCR testi pozitif çıktı, 130 kişi hayatını kaybetti.

7 MART

6 MART

5 MART

600

4 MART

3 MART

2 MART

1 MART

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