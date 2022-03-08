SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu duyurdu | 8 Mart Kovid-19 vaka - vefat sayıları
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı 7 Mart 2022 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını açıkladı.
SON DAKİKA | 8 Mart 2022 koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını Sağlık Bakanlığı tarafından açıkladı.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
Koronavirüs tablosuna göre; 37 bin 407 kişinin PCR testi pozitif çıktı, 130 kişi hayatını kaybetti.
7 MART
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