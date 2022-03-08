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Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! Görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

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Giriş Tarihi: 08.03.2022 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! Görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

SON DAKİKA | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne (MTA) ilişkin görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Şeref Kazancı ile MTA Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Emrah Ayaz görevlerinden alındı.

Söz konusu kararlar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince verildi.

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