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Balıkesir'de 99 şahsa 'Huzur' operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.03.2022
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Balıkesir’de 99 şahsa ’Huzur’ operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin ayrı ayrı yaptığı 3 ayrı operasyonda çeşitli suçlardan aranan, uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonlarında toplam 99 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11'i tutuklandı.

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