Kütahya'da yarın okullar tatil mi? 9 Mart Kütahya ve Denizli'de yarın okullar tatil olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları....
Kütahya'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı illerde kar yağışının etkili olacağı açıklaması geldi. Açıklama sonrasında kar yağışının etkili olacağı illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Kütahya'da yarın okullar tatil mi? 9 Mart Kütahya ve Denizli'de yarın okullar tatil olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları....
Kütahya'da yarın okullar tatil mi? 9 Mart Kütahya ve Denizli'de yarın okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kütahya ve Denizli'de yer yer kar yağışı görülürken, veliler ve öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Hal böyle olunca gözler Valilikler tarafından gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. İşte, Kütahya'da yarın okullar tatil mi? 9 Mart Kütahya ve Denizli'de yarın okullar tatil olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları....
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ülkenin bazı kesimleri için sağanak ve kar yağışı uyarıları geldi.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü ilk saatlerden itibaren Doğu Anadolu'da görülecek karla karışık yağmur ve kar yağışının, Elazığ ve Tunceli'nin yüksekleri ile Erzincan, Muş, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Kars, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Şırnak'ın doğusu ve Hakkari'de kuvvetli, yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu'da ise kuvvetli yağış bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanağın Adıyaman, Siirt, Şırnak ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman illerinin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Yağışların, cuma günü zamanla etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Çarşamba, perşembe ve cuma günleri de Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Tokat, Gümüşhane, Bayburt ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç ve yüksek kesimlerinde) aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının olacağı tahmin ediliyor.
BUZLANMA VE DON TEHLİKESİNE KARŞI UYARI
İç Anadolu Bölgesi'nde ise Konya'da, çarşamba gününden cuma sabah saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli kar yağışın etkisini göstereceği öngörülüyor. Sürücülerin, başta Konya-Antalya kara yolu olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Akdeniz Bölgesi'nde de Antalya'nın doğusunda çarşambadan cuma gününün ilk saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışların 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar olarak başlayacağı, perşembe günü kar yağışının zamanla 500 metre üzeri yerlerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan, Doğu Akdeniz'de, çarşamba gününden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.
Vatandaşlar, yoğun kar yağışının oluşturacağı buzlanma, don ve çığ ile sağanağın neden olacağı su baskını ve sel gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.
9 MART KÜTAHYA VE DENİZLİ'DE YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Okulların kar tatili olacağına yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kütahya'da yarın okullar tatil mi? 9 Mart Kütahya ve Denizli'de yarın okullar tatil olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları....
- ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı kura çekim tarihi açıklandı mı?
- Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Barça GS maçı hangi kanalda?
- EPGİS son dakika: 9 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara 1 LT akaryakıt fiyatı kaç para oldu?
- YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 YKS TYT sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Üniversite sınavı ne zaman?
- Güncel Dolar Yorumları: Dolar yükselir mi, düşer mi? 8 Mart dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER
- ÖSYM KPSS başvuru ne zaman? 2022 KPSS lise, ön lisans, lisans, DHBT başvuruları ne zaman başlayacak?
- 8 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak? Beklenen açıklama
- Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 Mart doğal gaz fatura desteği ne zaman ödenecek?
- Ankaray kapalı mı, çalışıyor mu? 8 Mart Ankaray metro arızası son durum nedir? Ankaray neden çalışmıyor?
- En az 12.454 TL! Çalışan-çalışmayan tüm kadınlara dev destek! Doğum izni, çeyiz yardımı, evlilik tazminatı...
- Son dakika: 10-11 Mart İstanbul'da okullar tatil mi? Perşembe ve Cuma günü İstanbul'da kar tatili olacak mı?