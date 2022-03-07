Eski Deniz Kuvvetleri Komutanlarından Montrö ifadesi
Eski Deniz Kuvvetleri komutanları emekli oramiraller Eşref Uğur Yiğit ve Emin Murat Bilgel, darbe imalı bildiri yayınlamakla suçlandıkları davada ifade verdi. 103 emekli amiral, yaklaşık bir yıl önce tartışma konusu olan Montrö Boğazlar Sözleşmesini bahane ederek hükümete muhtıra vermekle suçlanmıştı.
Bildirici emekli amiraller hakkında "Devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Emekli amirallerin yargılanmasına, 21 Mart'ta Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak. Ancak yargılamayı yapacak olan Ankara mahkemesi, adresi İstanbul'da olan amirallerin ifadelerinin alınması için İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerine talimat yazmıştı.
Emekli amirallerin savunmalarının alınmasına farklı mahkemelerde devam edildi.
İfadeleri alınanlar arasında eski Deniz Kuvvetleri komutanları emekli oramiraller Eşref Uğur Yiğit ve Emin Murat Bilgel de vardı. Yiğit, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde; Bilgel de İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde savunmasını yaptı. Emekli amiraller darbe suçlamasını kabul etmedi.
Eşref Uğur Yiğit, bildiriye konu olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin öneminin Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte daha iyi anlaşıldığını savundu. Cumhurbaşkanı ile Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlarının Montrö açıklamalarına da değindi. Emin Murat Bilgel ise Montrö Sözleşmesi için "Türkiye Cumhuriyeti'nin Tapu Senedi" ifadesini kullandı.
DARBE GİBİ GECE BİLDİRİSİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Nisan 2021'de "103 amiralin Montrö bildirisi" olarak kamuoyuna sunulan metnin, Türkiye tarihinde gerçekleşmiş darbe ve muhtıra gibi olaylardan ilham aldığı, bildirinin maksatlı olarak "Yüce Türk Milleti" şeklinde başladığı belirtiliyor.
İddianamede, suça konu metnin dili, temas ettiği konular, gece vakti dolaşıma sokulması, en üst rütbede emekli amirallerin imzalamaları ve onaylamaları üzerinde duruluyor. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı geçmiş yıllarda olduğu gibi muhtıra metni tarzında toplu bir bildiri ile muvazzaf TSK mensuplarını hükümete karşı illegal bir şekilde harekete geçirmeye çalışma amacı güdüldüğü öne sürülüyor.
Montrö Boğazlar Sözleşmesi gibi gündemdeki tartışma konularının ise muhtıra niteliğindeki bildiriye bahane yapıldığı kaydediliyor.
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