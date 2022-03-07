Eski Deniz Kuvvetleri Komutanlarından Montrö ifadesi

Bildirici emekli amiraller hakkında "Devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Emekli amirallerin yargılanmasına, 21 Mart'ta Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak. Ancak yargılamayı yapacak olan Ankara mahkemesi, adresi İstanbul'da olan amirallerin ifadelerinin alınması için İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerine talimat yazmıştı.

Emekli amirallerin savunmalarının alınmasına farklı mahkemelerde devam edildi.

İfadeleri alınanlar arasında eski Deniz Kuvvetleri komutanları emekli oramiraller Eşref Uğur Yiğit ve Emin Murat Bilgel de vardı. Yiğit, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde; Bilgel de İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde savunmasını yaptı. Emekli amiraller darbe suçlamasını kabul etmedi.

Eşref Uğur Yiğit, bildiriye konu olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin öneminin Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte daha iyi anlaşıldığını savundu. Cumhurbaşkanı ile Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlarının Montrö açıklamalarına da değindi. Emin Murat Bilgel ise Montrö Sözleşmesi için "Türkiye Cumhuriyeti'nin Tapu Senedi" ifadesini kullandı.