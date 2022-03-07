SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu duyurdu | 7 Mart Kovid-19 vaka - vefat sayıları
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı 7 Mart 2022 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını açıkladı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 132 oldu. Bir günde toplam 371 bin 684 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 68 bin 815 olarak kaydedildi.
SON DAKİKA | 7 Mart 2022 koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını Sağlık Bakanlığı tarafından açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüsten 132 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 bin 343 yeni vaka görüldüğünü açıkladı.
Bir günde toplam 371 bin 684 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 68 bin 815 olarak kaydedildi.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.
En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,17 oldu.
1. doz ortalaması yüzde 92,99 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 048 bin 178'e yükseldi.
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre, Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği il yüzde 89,2 ile Osmaniye oldu. Bu şehri Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre, Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği il yüzde 62,3 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
6 MART KOVİD-19 TABLOSU
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