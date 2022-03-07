Son dakika: AK Parti MYK Toplantısı | Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

MACRON'A NATO TEPKİSİ

Nitekim Türkiye'nin AB üyeliğini sorgulayanlardan birisi de Macron'du. 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' diye garip bir açıklama yaptı. Şimdi 'NATO'nun doğu kanadını güçlendireceğiz' diye bir açıklama yapıyor. Ancak bir kriz ortamı çıktığında bunun kıymetini bilindiğini gösteren bir tavır ortaya koyuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye'ye karşı mükellefiyetlerini kriz durumunda mı yerine getireceksiniz?' sorusunu herkesin dikkate alması gerekir.

NATO müttefiklerimiz hala bazı silahları Türkiye'ye vermemekte devam ediyor. Türkiye'nin kendi güvenliği için ortaya koyduğu güvenlik konseptinin Avrupa ve NATO'nun güvenliği olduğu ortaya konmuştur. Bir diğer mesaj da önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız, AB Konseyi Başkanı'na ifade etti. Almanya'nın orkestrasında Rus şef işten atılıyor. Dostoyevski'nin, Tolstoy'un eserleri bazı ülkelerde yasaklanıyor. Bu son derece sakıncalı, geçmişin yanlış uygulamalarından ders alınmadığını göstermektedir. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı çıkmak başka şey Rus kültürüne nefret başka bir şeydir.

KIRIM MESELESİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın Kırım'ın işgali sözkonusu olduğunda güçlü şekilde karşı çıkılsaydı, Türkiye'ye destek verilmeseydi bugün Ukrayna tablosu ile karşılaşılmayacaktı. Gelinen noktada Cumhurbaşkanımız tarafından ortaya koyduğu prensipler üzerinden barış masası ortaya konulması gerekir. Herhangi ülkenin toprak bütünlüğünün, siyasi egemenliğinin yok edilmesine ilkesel olarak karşı çıkıyor. Tek taraflı bakış açısıyla barış tesis edilmeyecektir. Rusya'nın güvenlik kaygılarının da giderilmesi gerekir. Burada Rusya'nın söylediği gibi 'Kırım'ın işgali, Domesk ve Luhans'ın işgali tanınsın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, siyasi egemenliğini yok edecek girişimleri meşru buluyoruz anlamında değil tabii ki.

RUSYA İLE KONUŞABİLİYOR OLMAMIZ KIYMETLİ

Türkiye'nin Montrö'yü uygulamasındaki ilkesel tavrı dünyanın her tarafından destek ve takdir görmektedir. Savaşı arttıracak bir yaklaşıma girilmemesi son derece kıymetli bulunmuştur. Yaptırımlara katılıp katılmayacağımız meselesinde bizim burada özel durumumuz var. Türkiye her zaman BM yaptırımlarına katılıyor, onun dışındaki yaptırımlara mesafeli duruyor. Rusya ile konuşabiliyor olmamız işgalin sona ermesi açısından da kıymetlidir. Güçlü bir NATO ülkesi olarak darbeye, işgale karşı olma konusundaki kararlı ve ilkeli yaklaşımımız herkes tarafından bir diplomasi yolunun ortaya çıkması bakımından kıymetli bulunmalıdır.

Vatandaşlarımızın tahliyesi konusunda irade gösterilmiştir. İnsani yardım gönderme konusunda kriz zamanlarında güvenilir Türkiye resminin verilmesi bakımından da kıymetli olmuştur. Bu süreçleri takip etmeye devam edeceğiz.

İSRAİL İLE İLİŞKİLER

Sayın İsrail Cumhurbaşkanı'nın seyahati bölgede, Akdeniz'de Ukrayna'daki gelişmeler ortaya çıktığı kritik bir sürece işaret ediyor. Tabii bu mesele ayrıntılı bir şekilde iki cumhurbaşkanı arasında konuşulacaktır. İkili ilişkiler açısından verilmiş bir ara var. Hangi adımların hangi eylem planı çerçevesinde atılacağının netleşeceğini düşünüyorum. Büyükelçilik meselesi, ikili ilişkilerdeki adımlar bu ziyaretten sonra netleşecektir. Ukrayna krizi çıkmadan evvel dünyadaki siyasi krizin ağırlık noktası Akdeniz'di. Türkiye-İsrail arasında Akdeniz'le yapılacaklarla ilgili kapsamlı dosyamız var. Suriye ve diğer sıkıntılı coğrafyalarda birtakım gündemler var. Bunların hepsi ayrıntılı şekilde Türkiye-İsrail ajandasını teşkil ediyor. Bu ziyaret bir dönüm noktası olan ziyaret olarak gerçekleşecektir.

KILIÇDAROĞLU'NA ENFLASYON TEPKİSİ

Bu toplantı sırasında siyasi partilerin yaptığı açıklamalar bana anında geliyor. Arkadaşlar bunu gönderdiğinde 'yanlış göndermiş olabilirler, emin misiniz, bir daha bakın gönderin' dedim. Sonra haksızlık yapmamak için kendim baktım. O kadar absürd bir açıklama ki. Bir kere de bir CHP sözcüsü çıksın da başka bir devletin yapıp ettiğinden Türkiye'ye mesaj çıkartmaya kalkmasın. Ne kadar yanlış, ne kadar çirkin bir açıklama. Bir söyleyeceğiniz varsa söylersiniz. Böyle başka devletlerin yapıp ettiğinden, birinin diğerine uyguladığı ambargodan referans alarak üstelik de bir işgal durumunu insanların acı çektiği durumu ucuz polemik konusu yaparak argüman üretmenin siyasi basiretle alakası yok. Bu siyasi basiretsizlik. Şu şartların altında ülkemizin gösterdiği duruş ortada iken böyle bir şey olsa olsa provokasyon olur. Bu kadar mı basiretsiz bir yaklaşım olur. Başka söz mü bulamadınız? Türkçe'de söz mü bitti? Son derece yanlış

AYÇİÇEK YAĞI AÇIKLAMASI

Bu meseleleri düzenli olarak ele alıyoruz. Sahadan gelen verileri değerlendiriyoruz. Dünyada gıda tedarik zinciri ile ilgili sıkıntılı dönemdeyiz. Bu konuda Cumhurbaşkanımız gelen en küçük haberi bile en ayrıntılı şekilde incelettiriyor. Zaman zaman sıkıntılar olabilir ama Ticaret Bakanlığımız, Tarım Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız net açıklama yapıyorlar. Bunun gıda sıkıntısı olmadığını ifade ediyorlar. Stokçuluk konusunda da hassas çalışma yürütülüyor. Sosyal medya kontrolsüz alan. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, her an sürekli olarak ilgilenmeye mecburuz, burada esas olan vatandaşlarımızın Bakanlıkların açıklamalarını takip etmeleridir."

detaylar gelecek...